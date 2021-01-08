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Один из задержанных за штурм Капитолия может быть россиянином, - WP

Новина українською → Вашингтон, Пятница 08 января 2021 22:16
Один из задержанных за штурм Капитолия может быть россиянином, - WP Фото: протестующие в Капитолии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Среди причастных к недавним беспорядкам в Вашингтоне могут быть россияне. Одному из задержанных во время штурма Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа на суде понадобился переводчик с русского языка.

Об этом сообщил издание The Washington Post.

Сегодня, по данным издания, перед Верховным судом округа Колумбия предстали 40 обвиняемых в незаконном проникновении в Капитолий.

Один из задержанных, как пишет газета, оказался русскоязычным и на заседании суда отрицал совершение преступления.

"Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", - заявил он.

Другие данные о говорящем на русском языке задержанном в издании не привели.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли 5 человек.

Кроме того, Федеральное бюро расследований объявило в розыск участников беспорядков возле Капитолия. За информацию о причастных к установке бомб на территории Капитолия обещают 50 тысяч долларов.

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