Оголошено бойову готовність. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється: що відбувається

Штурм кордону

Спікер міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін заявив, що білоруська сторона підготувала найбільший на сьогоднішній день штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів.

За його словами, у групі, сформованій білорусами, переважають молоді люди.

На знятих з вертольота кадрах видно близько тисячі мігрантів, які перебувають у лісі біля Білорусі.

Польща має намір твердо боронити кордон, заявив глава МВС. Криза розгортається на прикордонному переході "Кузня".

Оголошено бойову готовність

На кордоні між Польщею та Білоруссю оголосили бойову готовність. Про це повідомив голова Міноборони Польщі. Нині на кордоні чергують понад 12 тисяч польських солдатів.

Литва направляє війська до кордону з Польщею через наплив мігрантів. МВС Литви пропонує запровадити надзвичайний стан у країні через ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі.

МЗС Німеччини повідомило, що є докази, що мігрантів до польського кордону надсилає білоруська влада.

Передісторія

У суботу повідомлялося, що мігранти почали раптово збиратися великими групами в одному з районів Мінська.

"Ймовірно, щось відбуватиметься", - написав білоруський журналіст Тадеуш Гічан, який посилався на NEXTA.

Журналіст повідомив, що тисячі іммігрантів доставлені на кордон із Польщею, де вони сформують велику групу та спробують вторгнутися до Польщі.