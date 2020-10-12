Оголошено лауреатів Нобелівської премії миру по економіці

Нобелівський комітет по економіці при Шведській королівській академії наук назвав імена лауреатів Нобелівської премії по економіці. Список претендентів до кінця тримався в таємниці.

Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

Премія присуджена американцям Полу Мілгром і Роберту Вілсону - за розвиток теорії аукціонів.

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The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

Нащадки засновника премії цю номінацію не підтримують. На думку доктора юриспруденції Петера Нобеля, вона не відповідає духу і букві заповіту шведського хіміка і винахідника, листи якого свідчать про те, що він не любив економістів.

Голова "Товариства родини Нобелів" Томас Тюден вважає, що лауреата цієї премії треба було б оголошувати і вручати йому нагороду окремо від переможців у номінаціях, перелічених у заповіті.

Нагадаємо, в цьому році Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма.

Також Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїза Глюк.

У цьому році Нобелівську премію з хімії отримали Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудна.