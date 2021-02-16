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Хмара з лави і попелу: в Італії знову прокинувся вулкан Етна

Автор: РБК-Україна

У вівторок ввечері, 16 лютого, в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу через виверження вулкану.

Про це повідомляє агентство ANSA.

За даними агентства, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.

Підвищення вулканічної активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології о 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).

Джерело підземних поштовхів знаходиться на глибині близько 2900 - 3000 метрів. Посилений тремор супроводжується бурхливою дозвуковою активністю з сигналами великої амплітуди.

Підкреслимо, Етна - один з найактивніших вулканів на планеті. З 1950 року він вивергався кілька десятків разів.

Нагадаємо, в середині січня один з кратерів Етни почав вивергати лаву.

Раніше повідомлялося, 13 грудня 2020 року на італійському острові Сицилія прокинувся найбільший діючий вулкан Європи-Етна. Виверження вулкана почалося о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року на Сицилії також зафіксували виверження вулкана Етна. У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанні.

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Новини України Італіявулкан
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