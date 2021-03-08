ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

NYT: США планують влаштувати конференцію за участю "Талібану"

Новость на русском → США, Понеділок 08 березня 2021 02:31
NYT: США планують влаштувати конференцію за участю "Талібану" Фото: Ентоні Блінкен (instagram.com/secblinken/)
Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував скликати конференцію під егідою ООН для формування афганського уряду разом з представниками "Талібану". Конференція, повинна бути скликана в Туреччині.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на лист президенту Афганістану Ашрафу Гані.

Конференція, за пропозицією Блінкена, повинна пройти за участю представників США, Росії, Китаю, Пакистану, Ірану та Індії.

Блінкен також описав плани з репрезентації талібів в новому уряді, зміни Конституції Саудівської Аравії. Плани також передбачають проведення виборів після формування тимчасового уряду.

Джерела NYT підтвердили, що лист було доставлено Гані спеціальним представником США по Афганістану Халілзад Залмай.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати переглянуть мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Талібан Сполучені Штати Америки Афганистан
NEWS
Окупанти на Донбасі сьогодні гатили із заборонених мінометів: ЗСУ відповіли
Окупанти на Донбасі сьогодні гатили із заборонених мінометів: ЗСУ відповіли
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"