Уряд Британії збирає термінове засідання через мутацію коронавірусу
Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться на термінове засідання через новий штамм коронавірусу. Будуть вирішувати питання щодо обмеження для низки країн транспортного сполучення з королівством.
Про це повідомляє ВВС.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон головуватиме на засіданні урядового комітету. В країну скасували польоти Франція, Австрія, Нідерланди, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Швеція, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Сальвадор і Колумбія.
Кількість випадків коронавірусу у Великій Британії в неділю зросла на 35 928, що майже вдвічі більше, ніж було тиждень тому.
Раніше Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу.
Нагадаємо, у МОЗ Британії заявили, що ситуація з новим штамом коронавірусу "вийшла з-під контролю" влади. Мутований вірус розповсюджується дуже швидко.
Раніше повідомлялось, що уряд Великобританії розраховує уникнути введення загального локдауна. В цьому повинні допомогти локальні посилення.