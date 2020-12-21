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Уряд Британії збирає термінове засідання через мутацію коронавірусу

Новость на русском → Лондон, Понеділок 21 грудня 2020 10:19
Уряд Британії збирає термінове засідання через мутацію коронавірусу Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться на термінове засідання через новий штамм коронавірусу. Будуть вирішувати питання щодо обмеження для низки країн транспортного сполучення з королівством.

Про це повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон головуватиме на засіданні урядового комітету. В країну скасували польоти Франція, Австрія, Нідерланди, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Швеція, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Сальвадор і Колумбія.

Кількість випадків коронавірусу у Великій Британії в неділю зросла на 35 928, що майже вдвічі більше, ніж було тиждень тому.

Раніше Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу.

Нагадаємо, у МОЗ Британії заявили, що ситуація з новим штамом коронавірусу "вийшла з-під контролю" влади. Мутований вірус розповсюджується дуже швидко.

Раніше повідомлялось, що уряд Великобританії розраховує уникнути введення загального локдауна. В цьому повинні допомогти локальні посилення.

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