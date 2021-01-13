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Нові штами COVID. ВООЗ: чим ширше вірус поширюється, тим більше варіацій

Новость на русском → Женева, Середа 13 січня 2021 15:01
Нові штами COVID. ВООЗ: чим ширше вірус поширюється, тим більше варіацій Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Нові мутації коронавірусу будуть з'являтися і далі. Чим більше поширюється вірус, тим більше шансів появи нових варіацій.

Про це в ході брифінгу розповів директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус.

"На минулих вихідних Японія повідомила ВООЗ про виявлення нового варіанту вірусу. Чим більше вірус поширюється, тим більше шансів для появи його варіацій", - пояснив він.

За словами директора ВООЗ, поки виявлені мутації не підвищують ступінь тяжкості COVID-19. Однак попередив, що поява нових штамів ускладнює роботу і так перевантаженої охорони здоров'я.

Глава ВООЗ закликав людей дотримуватися рекомендованих запобіжних заходів, оскільки якщо вірус буде менше поширюватися, то у нього буде і менше шансів мутувати.

Як писало РБК-Україна, в ВООЗ заявили, що "британський" штам коронавірусу виявили мінімум у 50 країнах. Дану мутацію COVID-19 зафіксували в усіх регіонах Англії.

Нагадаємо, нинішні нові штами коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби.

Однак після мутації варіант COVID може замінити інші в Європі і частині Азії.

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