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Новые штаммы COVID. ВОЗ: чем шире вирус распространяется, тем больше вариаций

Новина українською → Женева, Среда 13 января 2021 15:01
Новые штаммы COVID. ВОЗ: чем шире вирус распространяется, тем больше вариаций Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Новые мутации коронавируса будут появляться и далее. Чем больше распространяется вирус, тем больше шансов появления новых вариаций.

Об этом в ходе брифинга рассказал директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"На прошедших выходных Япония сообщила ВОЗ о выявлении нового варианта вируса. Чем больше вирус распространяется, тем больше шансов для появления его вариаций", - объяснил он.

По словам директора ВОЗ, пока выявленные мутации не повышают степень тяжести COVID-19. Однако предупредил, что появление новых штаммов осложняет работу и так перегруженного здравоохранения.

Глава ВОЗ призвал людей соблюдать рекомендованные меры предосторожности, так как если вирус будет меньше распространяться, то у него будет и меньше шансов мутировать.

Как писало РБК-Украина, в ВОЗ заявили, что "британский" штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах. Данную мутацию COVID-19 зафиксировали во всех регионах Англии.

Напомним, нынешние новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни.

Однако мутировавший вариант COVID может заменить другие в Европе и части Азии.

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