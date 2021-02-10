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Через новий податок на рекламу: майже півсотні ЗМІ в Польщі призупинили роботу

Автор: Юлія Струк

Кілька великих польських приватних засобів масової інформації у середу призупинили свою роботу. Вони таким чином протестують проти нового податку на рекламу.

Відповідне оголошення розмістив популярний новинний телеканал ТVN-24 у своєму Facebook.

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Сьогодні він транслює чорний екран з написом: "Тут повинна була бути твоя улюблена програма". У біжучій стрічці телеканал просить глядачів прочитати відкритий лист на своєму сайті.

"Сьогодні ми транслюємо спеціальну програму в рамках акції "ЗМІ без вибору". Просимо вибачення у наших глядачів і партнерів. Дякуємо за розуміння і підтримку", - свідчить повідомлення.

Всього в акції беруть участь близько 40 ЗМІ.

До неї приєднався і великий польський новинний канал "Польсат ньюс", а також інформаційні портали "Онет" і "Інтер", де протягом дня не можна буде прочитати жодної статті. Також беруть участь ресурси Gazeta.pl, RMF FM, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska. Акція триватиме до кінця дня.

Варто відзначити, що причиною протесту стала поява нового закону, який введе плату за рекламу, як звичайну, так і в інтернеті.

Частину доходів планується направити на ліквідацію наслідків пандемії коронавірусу, а також кошти підуть в Національний фонд охорони пам'яток і в Фонд підтримки культури і національної спадщини в медіа-просторі.

На думку протестуючих медіа, податок на рекламу призведе до ліквідації багатьох засобів масової інформації у Польщі, в першу чергу опозиційних. Вони вважають, що не повинні брати на себе фінансовий тягар боротьби з пандемією.

"Через триваючий майже рік локдаун страждають наші рекламодавці й наші читачі. Скорочуються тиражі газет, скорочуються витрати на рекламу. Тепер держава хоче звалити на нас додаткове багатомільйонне навантаження", - підкреслюють учасники протесту.

Вони заявляють, що новий податок не тільки негативно відіб'ється на якості матеріалів, але і "одночасно збільшить і так вже потужний вплив влади на ринок ЗМІ в Польщі".

Як писало РБК-Україна, слідчий комітет Білорусі звернувся до Польщі з проханням екстрадувати засновників Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і Романа Протасевича. Відомство направило польській стороні відповідні документи.

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