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Над Норвегією пролетів метеорит. Його уламки могли впасти біля Осло

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Норвегія, Неділя 25 липня 2021 22:50
Над Норвегією пролетів метеорит. Його уламки могли впасти біля Осло Фото: над Норвегією пролетів метеорит (norskmeteornettverk)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 25 липня над Норвегією пролетів метеорит. Фахівці вважають, що він міг впасти на землю в лісистій місцевості під назвою Фіннемарка, приблизно в 60 км на захід від Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Норвезька Метеорна мережа повідомила, що метеорит було видно щонайменше п'ять секунд після його появи о 01:00 за місцевим часом (00:00 за київським часом).

Метеор рухався зі швидкістю близько 16,3 км/. Його можна було спостерігати над великими районами Південної Скандинавії. У район, де, імовірно, впав метеор, була направлена група експертів.

Поліція Норвегії повідомила, що отримала шквал дзвінків в службу порятунку, але повідомлень про травми або руйнування не надходило.

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Норвегия метеорит
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