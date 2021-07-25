Над Норвегией пролетел метеорит. Его обломки могли упасть возле Осло
В ночь на 25 июля над Норвегией пролетел метеорит. Специалисты считают, что он мог упасть на землю в лесистой местности под названием Финнемарка, примерно в 60 км к западу от Осло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Норвежская метеорная сеть сообщила, что метеорит был виден по меньшей мере пять секунд после его появления в 01:00 по местному времени (00:00 по киевскому времени).
From Sandefjord pic.twitter.com/mrz1HZaXBf— Mikael Berg (@mikaelberg2k) July 25, 2021
Метеор двигался со скоростью около 16,3 км/. Его можно было наблюдать над большими районами южной Скандинавии. В район, где, предположительно, упал метеор, была направлена группа экспертов.
Полиция Норвегии сообщила, что получила шквал звонков в службу спасения, но сообщений о травмах или разрушениях не поступало.
En annen vinkel. pic.twitter.com/FvoPocKCyy— astronewth (@astronewth) July 25, 2021