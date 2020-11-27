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У Неваді невідомі відкрили на вулиці стрілянину, є жертва і постраждалі

Новость на русском → Невада, П'ятниця 27 листопада 2020 04:39
У Неваді невідомі відкрили на вулиці стрілянину, є жертва і постраждалі Фото: поліція в Неваді (SFnewsnow/Twitter)
Автор: Артур Родивилов

Поліцейські в Хендерсоні, штат Невада, затримали чоловіка та жінку, які, як вважає влада, в ніч на четвер відкрили стрілянину по людях. Одна людину було убито, чотири отримали поранення.

Про це йдеться в заяві поліції, передає CNN.

Імена підозрюваних не розголошуються. Згідно з попередніми даними, вони "їздили на автомобілі містом і вели безладну стрілянину по людях без явного мотиву".

Всі постраждалі госпіталізовані. Очікується, що вони виживуть, йдеться в заяві. У поліції уточнили, що підозрювані "пізніше були знайдені та затримані" за звинуваченнями, які не мають відношення до події.

Нагадаємо, раніше в штаті Вісконсин у торговому центрі Mayfair сталася стрілянина, кілька осіб отримали поранення.

Крім того, у вересні в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці. Дві людини загинули і 14 отримали поранення.

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