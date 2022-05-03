У невизнаному Придністров'ї готують евакуацію родин військових РФ, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією про ситуацію на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", де базується група військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
За даними аналітиків Збройних сил, ситуація на молдовському лівобережжі Дністра залишається напруженою. Оперативні групи та підрозділи російських військ перебувають там у повній бойовій готовності.
"Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ", – ідеться в повідомленні.
Напередодні начальник ГУР Міноборони Буданов назвав загрозу з боку Придністров'я "невеликою". Проте, фактор регіону Росія використовуватиме для дестабілізації України та Молдови.
Нагадаємо, що Верховна Рада оголосила про заборону діяльності проросійських партій в Україні.
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