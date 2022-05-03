RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У невизнаному Придністров'ї готують евакуацію родин військових РФ, - Генштаб

Фото: Оперативна група російських військ у "ПМР" (novostipmr.com)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією про ситуацію на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", де базується група військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

За даними аналітиків Збройних сил, ситуація на молдовському лівобережжі Дністра залишається напруженою. Оперативні групи та підрозділи російських військ перебувають там у повній бойовій готовності.

"Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ", – ідеться в повідомленні.

Напередодні начальник ГУР Міноборони Буданов назвав загрозу з боку Придністров'я "невеликою". Проте, фактор регіону Росія використовуватиме для дестабілізації України та Молдови.

Нагадаємо, що Верховна Рада оголосила про заборону діяльності проросійських партій в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМолдоваПриднестровьеВС РФГенштаб ВСУВійна Росії проти України