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У невизнаному Придністров'ї готують евакуацію родин військових РФ, - Генштаб

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Молдова, Вівторок 03 травня 2022 18:56
У невизнаному Придністров'ї готують евакуацію родин військових РФ, - Генштаб Фото: Оперативна група російських військ у "ПМР" (novostipmr.com)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією про ситуацію на території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", де базується група військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

За даними аналітиків Збройних сил, ситуація на молдовському лівобережжі Дністра залишається напруженою. Оперативні групи та підрозділи російських військ перебувають там у повній бойовій готовності.

"Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ", – ідеться в повідомленні.

Напередодні начальник ГУР Міноборони Буданов назвав загрозу з боку Придністров'я "невеликою". Проте, фактор регіону Росія використовуватиме для дестабілізації України та Молдови.

Нагадаємо, що Верховна Рада оголосила про заборону діяльності проросійських партій в Україні.

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