В непризнанном Приднестровье готовят эвакуацию семей военных РФ, - Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о ситуации на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", где базируется группа войск РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным аналитиков Вооруженных сил, ситуация на молдовском левобережье Днестра остается напряженной. Оперативные группы и подразделения российских войск находятся там в полной боевой готовности.
"Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск", – говорится в сообщении.
Накануне начальник ГУР Минобороны Буданов назвал угрозу со стороны Приднестровья "небольшой". Однако фактор региона Россия будет использовать для дестабилизации Украины и Молдовы.
Напомним, что Верховная Рада объявила о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.
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