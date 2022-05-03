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В непризнанном Приднестровье готовят эвакуацию семей военных РФ, - Генштаб

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Молдова, Вторник 03 мая 2022 18:56
В непризнанном Приднестровье готовят эвакуацию семей военных РФ, - Генштаб Фото: Оперативная группа российских войск в "ПМР" (novostipmr.com)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о ситуации на территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", где базируется группа войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным аналитиков Вооруженных сил, ситуация на молдовском левобережье Днестра остается напряженной. Оперативные группы и подразделения российских войск находятся там в полной боевой готовности.

"Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск", – говорится в сообщении.

Накануне начальник ГУР Минобороны Буданов назвал угрозу со стороны Приднестровья "небольшой". Однако фактор региона Россия будет использовать для дестабилизации Украины и Молдовы.

Напомним, что Верховная Рада объявила о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.

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Украина Молдова Приднестровье ВС РФ Генштаб ВСУ Война России против Украины
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