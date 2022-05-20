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Після нафти і газу. Литва припиняє купівлю електроенергії з РФ

Фото: Литва не купуватиме електроенергію з РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Литва близька до повної відмови від російських енергоносіїв. 22 травня припиниться закупівля електроенергії з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

У неділю Литва перестане отримувати електроенергію з РФ. Раніше литовська влада відмовилася від російського газу та нафти.

Оператор Nord Pool вирішив завершити співпрацю з імпортером електроенергії з Росії. З 22 травня Литва закриватиме потреби в електриці своїм виробництвом та імпортом із країн ЄС. Республіка має спільні мережі з Латвією, Польщею і Швецією.

"Цей рубіж дуже важливий не лише на шляху до енергетичної незалежності Литви. Це ще й вияв нашої солідарності з Україною у війні, оскільки ми не можемо допустити фінансування російської воєнної машини на наші гроші", – заявив міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

Ще 1 травня між Литвою і Польщею запрацював газопровід GIPL. Він повинен забезпечити енергонезалежність країн Балтії.

До слова, литовський МЗС оголосив про взяття країн-членів ЄС у заручники Угорщиною.

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Російська ФедераціяЛитваЕлектроенергія з РФ