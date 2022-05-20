Після нафти і газу. Литва припиняє купівлю електроенергії з РФ

У неділю Литва перестане отримувати електроенергію з РФ. Раніше литовська влада відмовилася від російського газу та нафти.

Оператор Nord Pool вирішив завершити співпрацю з імпортером електроенергії з Росії. З 22 травня Литва закриватиме потреби в електриці своїм виробництвом та імпортом із країн ЄС. Республіка має спільні мережі з Латвією, Польщею і Швецією.

"Цей рубіж дуже важливий не лише на шляху до енергетичної незалежності Литви. Це ще й вияв нашої солідарності з Україною у війні, оскільки ми не можемо допустити фінансування російської воєнної машини на наші гроші", – заявив міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

Ще 1 травня між Литвою і Польщею запрацював газопровід GIPL. Він повинен забезпечити енергонезалежність країн Балтії.