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За тиждень від COVID-19 померла рекордна кількість людей

Автор: Даша Харченко

За минулий тиждень від коронавіруса у світі померло більше 96 тисяч осіб. Це рекордний показник за сім днів з початку пандемії.

Це випливає з щотижневого епідеміологічного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, з 25 по 31 січня у світі було зареєстровано 96 364 летальних випадків через коронавіруса. Майже половина смертей припадають на Північну і Південну Америку (47 277), в Європі за минулий тиждень померли 36 674 хворих.

З початку пандемії кількість виявлених випадків захворювання зросла до 102 942 987, жертвами стали 2 232 233 пацієнтів.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія виділила 14 млрд євро дев'яти країнам ЄС в рамках четвертого траншу фінансової підтримки для подолання економічних наслідків пандемії коронавіруса. Це перша виплата в цьому році за програмою SURE.

Також нагадаємо, що команда ВООЗ, яка проводить розслідування походження коронавіруса, 2 лютого відвідала центр боротьби з захворюваннями тварин. Там могли б надати інформацію про те, як COVID-19 передався від кажанів до людини.

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