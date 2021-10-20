Навальний отримав премію Сахарова. За свободу думки

Кандидатура Навального була запропонована Європейською народною партією, яка є найбільшою фракцією в Європарламенті. Депутати ЄНП назвали російського опозиціонера "головним політичним опонентом" президента Росії Володимира Путіна.

Що таке премія Сахарова

Премію Сахарова затвердив Європарламент у 1988 році. Її вручають людям, які зробили виключний внесок у боротьбу за права людини по всій Землі. Премія була названа в честь радянського правозахисника та дисидента Андрія Сахарова.

Розмір премії, яку присуджує Європарламент, становить 50 000 євро.

Хто отримав премію минулого року

Минулого року премію Сахарова присудили представникам білоруської опозиції. Нагадаємо, що минулого року Олександр Лукашенко шляхом фальсифікування виборів переобрався на черговий термін, що спровокувало протести по всій Білорусі.