НАТО створить 4 додаткові бойові групи в Східній Європі

Країни-члени НАТО на саміті в Брюсселі вирішили створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи. Їх розмістять на території Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини.

"Ці бойові групи доповнять чотири наявних у країнах Балтії та Польщі. Тепер ми маємо 8 багатонаціональних бойових груп НАТО, від Балтійського до Чорного моря. По всій Європі знаходиться 100 тисяч військових США. Також є 40 тисяч під безпосереднім керівництвом НАТО", – заявив Столтенберг.