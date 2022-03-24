НАТО створить 4 додаткові бойові групи в Східній Європі

Північноатлантичний альянс вирішив наростити присутність військ у Східній Європі після воєнного вторгнення РФ до України. Рішення оголосив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ генсека НАТО.
Країни-члени НАТО на саміті в Брюсселі вирішили створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи. Їх розмістять на території Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини.
"Ці бойові групи доповнять чотири наявних у країнах Балтії та Польщі. Тепер ми маємо 8 багатонаціональних бойових груп НАТО, від Балтійського до Чорного моря. По всій Європі знаходиться 100 тисяч військових США. Також є 40 тисяч під безпосереднім керівництвом НАТО", – заявив Столтенберг.
Нагадаємо, що на саміті НАТО із промовою виступив президент Володимир Зеленський.
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