ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО створить 4 додаткові бойові групи в Східній Європі

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 24 березня 2022 15:40
НАТО створить 4 додаткові бойові групи в Східній Європі Фото: Сили реагування НАТО (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Північноатлантичний альянс вирішив наростити присутність військ у Східній Європі після воєнного вторгнення РФ до України. Рішення оголосив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ генсека НАТО.

Країни-члени НАТО на саміті в Брюсселі вирішили створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи. Їх розмістять на території Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини.

"Ці бойові групи доповнять чотири наявних у країнах Балтії та Польщі. Тепер ми маємо 8 багатонаціональних бойових груп НАТО, від Балтійського до Чорного моря. По всій Європі знаходиться 100 тисяч військових США. Також є 40 тисяч під безпосереднім керівництвом НАТО", – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що на саміті НАТО із промовою виступив президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Румунія Угорщина Болгария Словаччина Восточная Европа
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні