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НАТО создаст 4 дополнительных боевых группы в Восточной Европе

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Брюссель, Четверг 24 марта 2022 15:40
НАТО создаст 4 дополнительных боевых группы в Восточной Европе Фото: Силы реагирования НАТО (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Североатлантический альянс решил нарастить присутствие войск в Восточной Европе после военного вторжения РФ в Украину. Решение объявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление генсека НАТО.

Страны-члены НАТО на саммите в Брюсселе решили создать четыре дополнительные многонациональные боевые группы. Их разместят на территории Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

"Эти боевые группы дополнят четыре существующих в странах Балтии и Польши. Теперь у нас есть 8 многонациональных боевых групп НАТО, от Балтийского до Черного моря. По всей Европе находится 100 тысяч военных США. Также есть 40 тысяч под непосредственным руководством НАТО", – заявил Столтенберг.

Напомним, что на саммите НАТО с речью выступил президент Владимир Зеленский.

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НАТО Йенс Столтенберг Румыния Венгрия Болгария Словакия Восточная Европа
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