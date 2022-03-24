НАТО создаст 4 дополнительных боевых группы в Восточной Европе

Страны-члены НАТО на саммите в Брюсселе решили создать четыре дополнительные многонациональные боевые группы. Их разместят на территории Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

"Эти боевые группы дополнят четыре существующих в странах Балтии и Польши. Теперь у нас есть 8 многонациональных боевых групп НАТО, от Балтийского до Черного моря. По всей Европе находится 100 тысяч военных США. Также есть 40 тысяч под непосредственным руководством НАТО", – заявил Столтенберг.