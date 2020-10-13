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Населення Німеччини скоротилося вперше за 10 років

Новость на русском → Берлін, Вівторок 13 жовтня 2020 15:44
Населення Німеччини скоротилося вперше за 10 років Фото: люди (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Населення Німеччини зменшилося вперше з другої половини 2010 року. За першу половину цього року кількість людей, що проживають в Німеччині, скоротилася на 40 тисяч осіб.

Про це повідомляє The Washington Рost, посилаючись на дані федерального статистичного агентства.

Зараз в країні налічується 83,1 млн жителів.

Зменшення населення пов'язують з різким скороченням припливу іммігрантів у зв'язку з пандемією коронавірусу. За пів року кількість іммігрантів, що приїжджають до Німеччини, зменшилася на 29%.

Нагадаємо, за даними Світового банку, світова економіка занурилася в найглибшу рецесію за останні вісімдесят років.

Зокрема, кількість дуже бідних людей у світі зросла на 100 мільйонів, до кінця 2021 року очікується збільшення ще на 50 мільйонів.

В ООН вважають, що пандемія коронавірусу викликала більший економічний шок, ніж глобальна криза 2008 року.

Раніше повідомлялося, що Goldman Sachs прогнозує світову рецесію через коронавірус.

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