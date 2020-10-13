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Население Германии сократилось впервые за 10 лет

Новина українською → Берлин, Вторник 13 октября 2020 15:44
Население Германии сократилось впервые за 10 лет Фото: люди (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Население Германии уменьшилось впервые со второй половины 2010 года. За первую половину этого года число людей, проживающих в Германии, сократилось на 40 тысяч человек.

Об этом сообщает The Washington Рost, ссылаясь на данные федерального статистического агентства.

Сейчас в стране насчитывается 83,1 млн жителей.

Уменьшение населения связывают с резким сокращением притока иммигрантов в связи с пандемией коронавируса. За пол года число иммигрантов, приезжающих в Германию, уменьшилось на 29%.

Напомним, по данным Всемирного банка, мировая экономика погрузилась в самую глубокую рецессию за последние восемьдесят лет.

В частности, количество крайне бедных людей в мире возросло на 100 миллионов, к концу 2021 года ожидается увеличение еще на 50 миллионов.

В ООН считают, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.

Ранее сообщалось, что Goldman Sachs прогнозирует мировую рецессию из-за коронавируса.

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