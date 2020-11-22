RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Moderna оцінила свою вакцину від коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

Глава американської компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що COVID-вакцина їх виробництва буде коштувати від 25 до 37 доларів, в залежності від обсягу закупівлі. До кінця року планується виробництво 20 млн доз вакцини.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

"Це справедлива ціна, враховуючи те, у скільки системі охорони здоров'я обходиться лікування пацієнта, коли у нього розвивається важка форма COVID-19", - сказав Бансель.

Наголошується, що в Європу до кінця року буде поставлена тільки невелика частина вакцини.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова в 2021 році. Там заявили, що ціна препарату складе менше 10 доларів.

Крім того, ціна однієї дози вакцини Pfizer-BioNTech для ЄС складе 18,34 долара, а за дозу вакцини CureVac потрібно буде заплатити 11,84 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина