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Мітинги за Навального: у Байдена розповіли деталі розмови з Путіним

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден у телефонній розмові зі своїм російським колегою Володимиром Путіним висловив стурбованість ситуацією з Олексієм Навальним і затриманими в ході акцій. Телефонна розмова відбулася у вівторок.

Про це в четвер на брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, США продовжать інформувати Москву про свою позицію щодо ситуації з Навальним.

"Байден передав свою стурбованість тим, як поводяться з Олексієм Навальним і протестувальниками, і ми, безумовно, продовжимо говорити про це з російською стороною на багатьох рівнях", - сказала Псакі.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав розмову глав держав "робочою та відвертою".

Раніше стало відомо, що Байден пообіцяв Столтенбергу консультуватися у питаннях Афганістану, Іраку і Росії.

Нагадаємо, Джо Байден буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт в Росії опозиціонера Олексія Навального. Білий дім закликає російську владу негайно звільнити Навального.

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