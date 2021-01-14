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Чи може світ досягти колективного імунітету до COVID-19. пояснює ВООЗ

Новость на русском → Женева, Четвер 14 січня 2021 13:18
Чи може світ досягти колективного імунітету до COVID-19. пояснює ВООЗ Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Досягти колективного імунітету до COVID-19 можна. Для цього необхідно прищепити 70% населення світу.

Про це в ході брифінгу розповів директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюгге.

"Для того, щоб досягти колективного імунітету, ми до кінця ще не впевнені, можливо, буде потрібно вакцинувати 70% населення. Це поетапний процес", - заявив представник організації.

Він запевнив, що ВООЗ зберігає позитивний настрій. Організація розраховує на те, що все більше вакцин будуть отримувати дозволи на використання у надзвичайних ситуаціях.

Зараз же необхідно підтримувати та зберігати існуючі протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, ще в жовтні 2020 року глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус застеріг від ідеї, що колективний імунітет може бути реалістичною стратегією у боротьбі пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, уряд Великобританії розраховує на якнайшвидший запуск цілодобової програми вакцинації. Поки все впирається в обмежені поставки доз.

При цьому в Україні очікують вакцину не раніше лютого.

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