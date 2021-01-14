Может ли мир достичь коллективного иммунитета к COVID-19. Объясняет ВОЗ

Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)

Достичь коллективного иммунитета к COVID-19 можно. Для этого необходимо привить 70% населения мира.

Об этом в ходе брифинга рассказал директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге.

"Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Это поэтапный процесс", - заявил представитель организации.

Он заверил, что ВОЗ сохраняет позитивный настрой. Организация рассчитывает на то, что все больше вакцин будут получать разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.

Сейчас же необходимо поддерживать и сохранять существующие противоэпидемиологические меры.

Напомним, еще в октябре 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег от идеи, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией в борьбе пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, правительство Великобритании рассчитывает на скорейший запуск круглосуточной программы вакцинации. Пока все упирается в ограниченные поставки доз.

При этом в Украине ожидают вакцину не раньше февраля.