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У Мінську перед акцією протесту почалися затримання

Автор: РБК-Україна

У неділю, 11 жовтня, в білоруській столиці Мінську повинна пройти акція "Марш гордості". Перед її початком у місті почали затримувати людей.

Про це повідомляє Tut.by.

Так, на проспекті Переможців силовики затримали чотирьох журналістів. Це представники видань БелаПАН, "Новага Час", ТАСС. Їх везуть в Жовтневий РУВС "для перевірки документів".

Біля стели в центрі міста правоохоронці оглядають рюкзаки, після огляду деяких затримують.

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Також затримання проходять біля кінотеатру "Москва".

"До чоловіка, який їхав на велосипеді, підбігли омонівці, зіштовхнули його з велосипеда і затримали. Його відвели в мікроавтобус, велосипед віднесли туди ж", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Мінську закрито п'ять станцій метро "Купалівська", "Жовтнева", "Неміга", "Площа Перемоги" і "Площа Леніна".

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в'язнями у слідчому ізоляторі КДБ Білорусі. Зустріч тривала понад четверо годин. Зміст розмови учасники загальним рішення залишили в таємниці.

Крім того, в Мінськ з ранку почали стягувати військову техніку.

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