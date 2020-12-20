У Мінську на марші почалися перші затримання

У Мінську на марші народного трибуналу почалися затримання. Проте в місті поки не відключали мобільний інтернет і не закривали станції метро.

Про це повідомляє правозахисна група "Вясна".

За даними правозахисників, в столиці Білорусі затримали десять осіб.

Як повідомляє видання Tut.by, в районі станції метро "Партизанська" затримали двох хлопців і дівчину.

"Молодь просто йшла повз будинок. До них ззаду підбігли, хлопців били по ногах. Дівчина просила відпустити, пояснювала, що вони просто кудись йшли. Їх все одно затягнули в бус", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходить акція "Марш народного трибуналу". З самого ранку силовики стягнули в центр міста і під резиденцію Олександра Лукашенка спецтехніку.

Раніше лідер опозиції Світлана Тихановська заявила, що правління Лукашенка закінчитися до весни.

"Я не можу передбачити майбутнє. Головне - це воля народу. Думаю, до весни ми зможемо перемогти. Але хто знає: це може статися наступного тижня", - сказала вона.