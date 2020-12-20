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В Минске на марше начались первые задержания

Новина українською → Минск, Воскресенье 20 декабря 2020 14:15
В Минске на марше начались первые задержания Фото: задержания в Минске (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В Минске на марше народного трибунала начались задержания. Однако в городе пока не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.

Об этом сообщает правозащитная группа "Вясна".

По данным правозащитников, в столице Беларуси задержали десять человек.

Как сообщает издание Tut.by, в районе станции метро "Партизанская" задержали двух парней и девушку.

"Молодежь просто шла мимо дома. К ним сзади подбежали, парням били по ногам. Девушка просила отпустить, объясняла, что они просто куда-то шли. Их все равно затянули в бус", - говориться в сообщении.

Напомним, сегодня в Минске проходит акция "Марш народного трибунала". С самого утра силовики стянули в центр города и под резиденцию Александра Лукашенко спецтехнику.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончиться к весне.

"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", - сказала она.

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