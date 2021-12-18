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Міністр економіки Німеччини назвав будівництво "Північного потоку-2" геополітичною помилкою

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Берлін, Субота 18 грудня 2021 14:23
Міністр економіки Німеччини назвав будівництво "Північного потоку-2" геополітичною помилкою Фото: віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек ()
Автор: Анастасія Рокитна

Будівництво "Північного потоку-2" буде геополітичною помилкою. Усі країни Європи, крім Німеччини та Австрії, завжди виступали проти його будівництва.

Про це заявив віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Хабека, газопровід не задовольняє правило анбандлінгу, сенс якого полягає в тому, що компанії-видобувачі ресурсів не можуть транспортувати сировину. Ці два процеси мають здійснюватися різними організаціями.

Він заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою ФРН.

"Тепер же трубопровід побудований. Неясно питання, чи зможе він розпочати роботу. Щодо цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського та національного законодавства", - сказав політик.

Віце-канцлер також погрожував Росії жорсткими наслідками у разі вторгнення російських військ в Україну. За такого стану справ, за його словами, трубопровід точно не буде запущений.

Нагадаємо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки "Північного потоку-2".

Як повідомило джерело РБК-Україна, сценарій з достроковим запуском "Північного потоку-2" не вдасться реалізувати до осені наступного року.

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Північний потік-2
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