Міністр економіки Німеччини назвав будівництво "Північного потоку-2" геополітичною помилкою

Будівництво "Північного потоку-2" буде геополітичною помилкою. Усі країни Європи, крім Німеччини та Австрії, завжди виступали проти його будівництва.

Про це заявив віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung .

За словами Хабека, газопровід не задовольняє правило анбандлінгу, сенс якого полягає в тому, що компанії-видобувачі ресурсів не можуть транспортувати сировину. Ці два процеси мають здійснюватися різними організаціями.

Він заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою ФРН.

"Тепер же трубопровід побудований. Неясно питання, чи зможе він розпочати роботу. Щодо цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського та національного законодавства", - сказав політик.

Віце-канцлер також погрожував Росії жорсткими наслідками у разі вторгнення російських військ в Україну. За такого стану справ, за його словами, трубопровід точно не буде запущений.