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Министр экономики Германии назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой

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Берлин, Суббота 18 декабря 2021 14:23
Министр экономики Германии назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой Фото: вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ()
Автор: Анастасия Рокитна

Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой. Все страны Европы, за исключением Германии и Австрии, всегда выступали против его строительства.

Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Хабека, газопровод не удовлетворяет правило анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании - добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

Он заявил, что "Северный поток-2" является геополитической ошибкой ФРГ.

"Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал политик.

Вице-канцлер также пригрозил России жесткими последствиями в случае вторжения российских войск в Украину. При таком положении дел, по его словам, трубопровод точно не будет запущен.

Напомним, 17 декабря началось заполнение второй нитки "Северного потока-2".

Как сообщил источник РБК-Украина, сценарий с досрочным запуском "Северного потока-2" не удастся реализовать до осени следующего года.

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