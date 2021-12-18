Министр экономики Германии назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой

Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой. Все страны Европы, за исключением Германии и Австрии, всегда выступали против его строительства.

Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина , ccылаясь на его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung .

По словам Хабека, газопровод не удовлетворяет правило анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании - добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

Он заявил, что "Северный поток-2" является геополитической ошибкой ФРГ.

"Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал политик.

Вице-канцлер также пригрозил России жесткими последствиями в случае вторжения российских войск в Украину. При таком положении дел, по его словам, трубопровод точно не будет запущен.