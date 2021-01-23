МЗС України засудив затримання протестувальників в Росії і закликав до тиску на Кремль

Росія продовжує гнобити тих, хто не згоден з владної репресивной політикою. І це виливается в насильство і затримання учасників акцій протесту.

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України.

МЗС засудив затримання, які пройшли сьогодні в містах Росії. У відомстві стверджують, що росіяни заслуговують на кращу владу.

"Україна рішуче засуджує насильство проти учасників мирних акцій протесту та затримання представників російської опозиції. Громадяни Росії мають право на уряд, який буде здатний забезпечити рівність перед законом, можливість реалізувати свої права і свободи, а також поважати права людини в інших країнах світу і на окупованих Росією територіях", - заявили в МЗС.

Також Міністерство призвав світову спільноту посилити тиск на російську владу, щоб зупинити всі порушення як всередині країни, так і щодо сусідніх країн.

"Закликаємо міжнародне співтовариство до більш рішучого застосування всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу, агресії проти сусідніх країн, а також для протидії порушенням з боку РФ заснованого на міжнародному праві світового порядку і правил поведінки цивілізованого світу", - сказано в заяві.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, у багатьох містах Росії проходять масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Він був затриманий 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння. Пізніше суд відправив його під варту на 30 діб.

Ввечері повідомлялося, що по всій Росії затримали 2,3 тисяч учасників протестів. Значна частина з них затримані в Москві і Санкт-Петербурзі.