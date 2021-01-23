МИД Украины осудил задержания протестующих в России и призвал к давлению на Кремль

Россия продолжает притеснять тех, кто не согласен с властной репресивной политикой. И это виливается в насилие и задержание участников акций протеста.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД осудил задержания, которые прошли сегодня в городах России. В ведомстве утверждают, что россияне заслуживают на лучшую власть.

"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции. Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", - заявили в МИД.

Также Министерство призвало мировое сообщество усилить давление на российскую власть, чтобы остановить все нарушения как внутри страны, так и в отношении соседних стран.

"Призываем международное сообщество к более решительному задействования всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанного на международном праве мирового порядка и правил поведения цивилизованного мира", - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня, 23 января, во многих городах России проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Позже суд отправил его под стражу на 30 суток.

Вечером сообщалось, что по всей России задержали 2,3 тысяч участников протестов. Существенная часть из них задержаны в Москве и Санкт-Петербурге.