У МЗС України вдячні Латвії за заборону російського телеканалу

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії сьогодні вирішила на рік заборонити трансляцію телеканалу "Росія РТР" на території країни. У Міністерстві закордонних справ України вже висловили вдячність.

Про це пише портал Delfi.

"Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", - написав глава МЗС.

На таке рішення уже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Влітку Нацрада країни констатувала розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі і почав процес обмеження.

"Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати", - сказав він.

Нагадаємо, в кінці січня 2019 року в Латвії уже припиняли трансляцію телеканалу "РТР-Росія" через розпалювання ненависті до громадян України. Заборона діяла три місяці.

Як писало РБК-Україна, в липні 2019-го Суд ЄС у Люксембурзі 4 липня прийняв рішення, яке дозволяє країнам Євросоюзу обмежувати роботу телеканалів, на яких присутня пропаганда ненависті.