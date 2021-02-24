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У Microsoft заявили про докази причетності РФ до кібератаки на відомства США

Новость на русском → США, Середа 24 лютого 2021 05:19
У Microsoft заявили про докази причетності РФ до кібератаки на відомства США Фото: Microsoft (instagram.com/microsoft)
Автор: Даша Харченко

Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у компанії є докази причетності Росії до масової кібератаки на американські урядові системи. Кібератака сталася в грудні 2020 року.

Про це він повідомив в програмі PBS NewsHour.

При цьому глава компанії з кібербезпеки FireEye Кевін Мандіа розповів, що при атаці хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія.

"Інструменти, що використовувалися при зломі не схожі на ті, що використовують Китай, КНДР або Іран", - уточнив він.

При цьому глава компанії, яка спеціалізується на кібербезпеці, Crowdstrike Джордж Курц повідомив, що у нього немає даних про причетність РФ до атаки.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.

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