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В Microsoft заявили о доказательствах причастности РФ к кибератаке на ведомства США

Новина українською → США, Среда 24 февраля 2021 05:19
В Microsoft заявили о доказательствах причастности РФ к кибератаке на ведомства США Фото: Microsoft (instagram.com/microsoft)
Автор: Даша Харченко

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы. Кибератака произошла в декабре 2020 года.

Об этом он сообщил в программе PBS NewsHour.

При этом глава компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа сказал, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.

"Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран", - уточнил он.

При этом глава специализирующейся на кибербезопасности компании Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него нет данных о причастности РФ к атаке.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия.

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