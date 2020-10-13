Microsoft заявила про зрив масштабної кібератаки проти виборців США

Американська корпорація Microsoft заявила, що запобігла масштабній хакерській атаці. Вона могла вплинути на президентські вибори в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє CNN.

За словами віце-президента компанії з безпеки Тома Берта, Microsoft відключила сервери ботнету Trickbot. Хакери використовували його для розповсюдження програм-вимагачів, а також запуску інших кібератак.

У корпорації вважають, що зловмисники могли використовувати програми-викрадачі, щоб заразити комп'ютери зі списками виборців або результатами виборів, після чого в установлений час почати "сіяти хаос і недовіру".

За даними Microsoft, з 2016 року Trickbot заразив понад мільйон комп'ютерів по всьому світу. Дослідження показали, що послугами ботнету користувалися як держави, так і кримінальні угруповання.

Раніше корпорація повідомила, що президентські вибори в США намагаються втручатися групи кіберзлочинців з Росії, Китаю та Ірану. Хакери атакують працівників передвиборчих штабів президента Дональда Трампа і його суперника на виборах Джо Байдена.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайєн заявив, що Китай найактивніше бажає втручатися у вибори в США.

Раніше ФБР назвало три способи іноземного втручання у вибори в США.

Зазначимо, згідно з даними Департаменту національної безпеки, РФ має намір поставити під сумнів результати голосування за президента США поштою.