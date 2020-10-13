Microsoft заявила о срыве масштабной кибератаки против избирателей США

Американская корпорация Microsoft заявила, что предотвратила масштабную хакерскую атаку. Она могла повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает CNN.

По словам вице-президента компании по безопасности Тома Берта, Microsoft отключила серверы ботнета Trickbot. Хакеры использовали его для распространения программ-вымогателей, а также запуска других кибератак.

В корпорации считают, что злоумышленники могли использовать программы-вымогатели, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать "сеять хаос и недоверие".

По данным Microsoft, с 2016 года Trickbot заразил свыше миллиона компьютеров по всему миру. Исследования показали, что услугами ботнета пользовались как государства, так и криминальные группировки.

Ранее корпорация сообщила, что в президентские выборы в США пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Хакеры атакуют работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай активнее всего желает вмешаться в выборы в США.

Ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США.

Отметим, согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования за президента США по почте.