Меркель закликала німців відзначити "тихий Великдень", дотримуючись карантину
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала німців дотримуватися карантину під час святкування Великодня. Вона попросила німецьких громадян відсвяткувати "тихий Великдень".
Про це повідомило агентство Reuters.
Меркель звернулася до німців з проханням зменшити кількість контактів та не подорожувати, якщо це не буде критично необхідним. Це, на її думку, допоможе зупинити третю хвилю коронавірусу, яка "тепер загрожує молодим людям".
"Це має бути тихий Великдень, з найближчими людьми, з дуже обмеженими контактами. Я закликаю вас утриматися від всіх несуттєвих поїздок", - наголосила вона, додавши, що це єдиний спосіб допомогти медикам.
Нагадаємо, на початку тижня Меркель звернулася до німецьких федеральних земель з закликом посилити карантинні обмеження. Вона також висловила невдоволення тим, що у деяких землях не дотримуються визначеного механізму.
Крім того, цього тижня Німеччина посилила контроль на кордоні. Німеччина зобов'язала всіх прибулих авіапасажирів мати негативний тест на COVID-19.
Також РБК-Україна писало, що німців зобов'язали носити захисні маски FFP2 у транспорті і магазинах. Звичайні хірургічні маски носити в цих місцях заборонили.