Меркель призвала немцев отметить "тихую Пасху", соблюдая карантин

Меркель обратилась к немцам с просьбой уменьшить количество контактов и не путешествовать, если это не будет критически необходимым. Это, по ее мнению, поможет остановить третью волну коронавируса, которая "теперь грозит молодым людям".

"Это должна быть тихая Пасха, с близкими людьми, с очень ограниченными контактами. Я призываю вас воздержаться от всех несущественных поездок", - подчеркнула она, добавив, что это единственный способ помочь медикам.