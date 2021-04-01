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Меркель призвала немцев отметить "тихую Пасху", соблюдая карантин

Новина українською → Берлин, Четверг 01 апреля 2021 17:34
Меркель призвала немцев отметить "тихую Пасху", соблюдая карантин Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев соблюдать карантин во время празднования Пасхи. Она попросила немецких граждан отпраздновать "тихую Пасху".

Об этом сообщило агентство Reuters.

Меркель обратилась к немцам с просьбой уменьшить количество контактов и не путешествовать, если это не будет критически необходимым. Это, по ее мнению, поможет остановить третью волну коронавируса, которая "теперь грозит молодым людям".

"Это должна быть тихая Пасха, с близкими людьми, с очень ограниченными контактами. Я призываю вас воздержаться от всех несущественных поездок", - подчеркнула она, добавив, что это единственный способ помочь медикам.

Напомним, в начале недели Меркель обратилась к немецким федеральным землям с призывом усилить карантинные ограничения. Она также выразила недовольство тем, что в некоторых землях не придерживаются определенного механизма.

Кроме того, на этой неделе Германия усилила контроль на границе. Германия обязала всех прибывших авиапассажиров иметь отрицательный тест на COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что немцев обязали носить защитные маски FFP2 в транспорте и магазинах. Обычные хирургические маски носить в этих местах запретили.

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