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Мати Роналдіньо померла через коронавірусу

Новость на русском → Бразиліа, Неділя 21 лютого 2021 10:56
Мати Роналдіньо померла через коронавірусу Фото: Роналдіньо (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Мігеліна Елої Дос Сантос, матір екс-нападника "Барселони" і збірної Бразилії Роналдіньо, померла через коронавірусної інфекції. Ще в грудні стало відомо про її хворобу.

Про це повідомляє Diario Olе.

Роналдіньо в грудні 2020 року повідомив, що його мати заразилася COVID-19. Вона лежала у відділенні інтенсивної терапії.

Роналдіньо, який є чемпіоном світу 2002 року і володарем "Золотого м'яча"-2005, завершив кар'єру в січні 2018 року. Останнім його клубом був "Флуміненсе".

Нагадаємо, рідна сестра 41-го президента Сполучених Штатів Джорджа Буша-старшого Ненсі Елліс Буш померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Їй було 94 роки.

Також його мати померла в старечому будинку в штаті Массачусетс від ускладнень після інфікування.

Влітку повідомлялося, що померла мати бізнесмена Ігоря Коломойського. Зоя Ізраілевна Коломойська померла на 81 році життя.

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