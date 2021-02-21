Мать Роналдиньо скончалась из-за коронавируса
Мигелина Элои Дос Сантос, мать экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо, умерла из-за коронавирусной инфекции. Еще в декабре стало известно о ее болезни.
Об этом сообщает Diario Olе.
Роналдиньо в декабре 2020 года сообщил, что его мать заразилась COVID-19. Она лежала в отделении интенсивной терапии.
Роналдиньо, являющийся чемпионом мира 2002 года и обладателем "Золотого мяча"-2005, завершил карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом был "Флуминенсе".
Напомним, родная сестра 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ей было 94 года.
Также его мать скончалась в доме престарелых в штате Массачусетс из-за осложнений после инфицирования.
Летом сообщалось, что умерла мать бизнесмена Игоря Коломойского. Зоя Израилевна Коломойская скончалась на 81 году жизни.