Лукашенко готовий передати 70-80% повноважень іншим держструктурам

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що народ замкнувся на його повноваженнях. За його словами, щоб передати частину повноважень президента, "Конституцію ламати не треба".

Про це повідомляє БелТА.

Він готовий розглянути законопроект, який підготує парламент з цього питання.

"Нещодавно ми домовилися з керівництвом парламенту, що для того, щоб відсотків на 70-80% повноваження президента передати парламенту, уряду, іншим структурам, Конституцію ламати не треба. Тому всі питання, які ви винесли на сотні сторінок президенту, лежать у площині парламенту і уряду", - заявив він.

Нагадаємо, 25 жовтня вийшов термін ультиматуму білоруської опозиції, в якому Олександра Лукашенка закликали скласти повноваження. В результаті з 26 жовтня в Білорусі оголосили народний страйк. При цьому з самого ранку понеділка силовики почали затримання і розгін протестуючих. За перший день нового страйку затримали понад 300 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко заявив про нову тактику щодо протестуючих.