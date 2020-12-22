Коронавірус мутує значно повільніше за грип, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що коронавірус мутує значно повільніше, ніж сезонний грип. Втім, новий штам дозволяє йому легше поширюватися.

Про це повідомляє CNBC.

Значення мутації у Великій Британії наразі не відоме, але, як пояснила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан, всі віруси мутують природним чином.

"SARS-CoV-2 мутує значно повільніше, ніж грип ... І досі, попри те, що ми спостерігали низку змін і мутацій, жодна з них не здійснила суттєвого впливу ні на чутливість вірусу до будь-якого з використовуваних нині терапевтичних засобів, ліків або вакцин", - заявила вона.

Нагадаємо, ВООЗ скличе збори членів для обговорення стратегії протидії новому штаму коронавірусу.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України рекомендує утриматись від поїздок до Британії через новий штам коронавірусу. Також міністерство рекомендує не їздити в країни "червоної" зони.