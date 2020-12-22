ВООЗ скликає нараду через новий штам коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скличе збори членів для обговорення стратегії протидії новому штаму коронавірусу. Дати засідання ще немає.

Про це повідомляє Reuters.

"ВООЗ скличе (на нараду, - ред.) країни-члени для обговорення стратегій тестування та зниження ризиків передачі вірусу", - повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

У заяві у вівторок ВООЗ повторила, що поки недостатньо інформації, щоб визначити, чи може новий штам коронавірусу вплинути на ефективність вакцини.

Нагадаємо, раніше британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу. Нова мутація приблизно на 70% заразніша, ніж інші види цього коронавірусу.

Після виявлення нової мутації коронавірусу десятки країн світу закрили кордони з Британією.

Компанії Pfizer і BioNTech перевірять ефективність своєї вакцини від коронавірусу проти нового варіанту COVID. Ефективність препарату проти штаму, ймовірно, буде доведена.