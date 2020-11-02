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У Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через коронавірус

Новость на русском → Німеччина, Понеділок 02 листопада 2020 03:47
У Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через коронавірус Фото: Берлін (flickr)
Автор: РБК-Україна

У Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, забороняють роботу ресторанів, барів, кінотеатрів.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

З 2 листопада в Німеччині перестануть працювати ресторани, бари, розважальні заклади, обмежується робота магазинів.

Канцлер Ангела Меркель наголошує, що нові заходи необхідні для того, щоб система охорони здоров'я впоралася з ситуацією з коронавірусом.

В громадських місцях заборонено збиратися в компаніях понад десять осіб.

Також до грудня не будуть працювати фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонено приймати туристів.

Раніше міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті.

Раніше у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він діятиме з 6 жовтня до 17 січня.

Крім того, у Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

Нагадаємо, Європейська комісія допустила, що при найгіршому сценарії вакцину від коронавірусу взагалі створити не вдасться. У кращому сценарії передбачається її поява протягом найближчих декількох місяців.

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