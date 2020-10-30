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Єврокомісія припустила, що вакцину від COVID-19 створити не вдасться

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 30 жовтня 2020 14:34
Єврокомісія припустила, що вакцину від COVID-19 створити не вдасться Фото: Стелла Кіріакідіс (flickr.com/european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія допустила, що при найгіршому сценарії вакцину від коронавірусу створити взагалі не вдасться. У кращому сценарії передбачається її поява в протягом найближчих декількох місяців.

Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідіс під час брифінгу.

"Найгірший сценарій для мене, це якщо ефективну вакцину від коронавірусу створити взагалі не вдасться. Кращий сценарій передбачає поява вакцини протягом найближчих декількох місяців", - сказала вона.

Нагадаємо, постачання потенційної вакцини проти коронавірусу в країни Європейського союзу можуть початися серйозно у квітні 2021 року.

Крім того, раніше в ЄС попередили, що вакцинація до 2022 року торкнеться лише невеликої частини мешканців країн Євросоюзу.

Додамо, що у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

Єврокомісія підписала три контракту на постачання вакцини від коронавірусу.

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