Конгрес збереться за годину. Планують назвати нового президента США

Затвердження результатів виборів президента США продовжиться в середу ввечері у Вашингтоні. Конгрес готовий продовжити процедуру.

Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє CNN.

У листі до парламентаріїв вона заявила, що рішення про продовження процедури було ухвалено після консультацій з лідером демократичної більшості в Палаті представників Стені Хойєром і організатором парламентської більшості Джимом Клайберном.

"Після консультацій з Хойєром і Клайберном, а також після дзвінків в Пентагон, Міністерство юстиції і віце-президенту ми вирішили, що повинні продовжити роботу сьогодні ввечері в Капітолії, як тільки він буде допущений до використання", - написала Пелосі.

Сенатор від демократів Чак Шумер заявив, що затвердження результатів виборів має поновитися в 20:00 (3:00 за київським часом).

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Трампа, які переросли в зіткнення з правоохоронців. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході заворушень всередині будівлі Конгресу жінка отримала вогнепальне поранення в груди. Її забрала швидка допомога, проте жінка невдовзі померла.

Також повідомлялося, що заворушення в Конгресі США вдалося припинити. Поліція повідомила, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці.