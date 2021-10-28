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Кім Чен Ин схуд на 20 кг. Чи є у нього проблеми зі здоров'ям: дані розвідки

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Сеул, Четвер 28 жовтня 2021 13:25
Кім Чен Ин схуд на 20 кг. Чи є у нього проблеми зі здоров'ям: дані розвідки Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Розвідка Південної Кореї повідомила, що лідер КНДР Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів. Втім, стан його здоров’я не показує ознак хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.

У розвідці спростували чутки, що режим Північної Кореї використовує двійника для Кім Чен Ина, але зазначили, що він схуд на близько 20 кг. Таку оцінку розвідники виробили внаслідок застосування штучного інтелекту та низки інших наукових методів вимірювання.

Також повідомили, що на офіційних заходах більше немає портретів попередніх очільників режиму КНДР - Кім Чен Іра та Кім Ір Сена, які були батьком та дідом Кім Чен Ина, відповідно.

Голод в КНДР

Раніше уряд Північної Кореї на чолі з Кім Чен Ином попередив своїх громадян, що їм потрібно менше їсти. Зменшити апетит людям доведеться до 2025 року, коли країна відкриє кордон з Китаєм, повідомляє Daily Mail.

Північна Корея закрила кордон із Китаєм у 2020 році через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, ООН заявила про "драконівські" заходи боротьби з коронавірусом в КНДР. Північна Корея заперечує.

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Кім Чен Ин КНДР
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